PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubunun teslim olduğunu duyurdu.
Genel 19.01.2022, 13:21
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor.
Bu yıl sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında PKK terör örgütünden kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensubunun 2019'da terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 4'e ulaştı.
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