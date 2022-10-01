Pitbull besleyen 3 kişiye ceza
Konya'da evinde pitbull cinsi köpek besleyen 3 kişiye 44 bin 946 lira para cezası verildi.
Genel 01.10.2022, 16:46
İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerinde, 3 kişinin evinde pitbull beslediği ihbarı üzerine harekete geçti.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle belirlenen adreslere giden polis, köpekleri barınağa gönderilmek üzere belediye ekiplerine teslim etti.
Köpek sahiplerine ise "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında 44 bin 946 lira para cezası kesildi.
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