PintiPanda boşandı mı? PintiPanda eşinden ayrıldı mı?
PintiPanda boşandı mı soruları bu aralar ünlü fenomeni takip edenler tarafından merakla soruluyor. Tuna Akşen ile Merve Mine Çalışır boşandı mı, ikilinin arasında bir ilişki var mıydı?
Genel 09.03.2023, 15:07 09.03.2023, 15:15
PintiPanda boşandı mı? PintiPanda eşinden ayrıldı mı? Tuna Akşen, Merve Mine Çalışır'dan ayrıldı mı?
Sosyal medya fenomeni PintiPanda nickli Tuna Akşen'in takipçileri bu aralar "boşandı mı" sorularını merakla soruyor.
Soruların nedeni ise daha önce Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Karım beni boşadı" şeklindeki mesajıydı.
Akşen'in Merve Mine Çalışır ile birlikte olduğu tahmin ediliyor.
İddiaya göre "beni boşadı" dediği kişi de Merve Mine Çalışır'dı.
TUNA AKŞEN İLE MERVE BİNE ÇALIŞIR BOŞANDI MI?
İşin doğrusu Tuna Akşen ile Merve Mine Çalışır'ın evli olup olmadıkları bile net olarak bilinmiyor. En azından açık kaynaklarda bu konuda bir bilgi bulunmuyor.
Dolayısıyla ikilinin boşandığı veya ayrıldığına dair de bir bilgi bulunmuyor.
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