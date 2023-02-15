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Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin cinayeti işlediğini itiraf eden sanık Cemal Metin Avcı ile suça iştirak edip delilleri yok ettiği öne sürülen kardeşi, istinafta yeniden hakim karşısına çıktı.

Genel 15.02.2023, 19:49
Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, taraf avukatlarının başvurusu üzerine duruşma açtı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, annesi Şefika Gültekin, taraf avukatları ile temsilciler salonda hazır bulundu.

Daire başkanı, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararı okuduktan sonra tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'ya söz verdi. Avcı, önceki savunmalarını tekrarladı.

Anne Şefika Gültekin, şikayetçi olduğunu belirterek, "3 yıldır perişanız. Sizin adaletinize güveniyoruz ve en ağır cezayı almasını istiyoruz." dedi.

Baba Sıddık Gültekin de kızının iktisat okuttuğunu ve 2 ders nedeniyle okulu uzattığını belirterek, "Öldürüldüğü gün beni arayıp, 'Baba okulumu bitirdim, ne zaman gelip beni alacaksın?' dedi. Ben de bayramdan sonra gelip alacağımı söyledim. Sonra haber alamadık. Her şey planlı. Ben 3 yıldır varil ve ip görünce yüzümü çeviriyorum. 27 yıl emek verdim o çocuğa. Ölünün üzerinde iftira atmak çok kolay. Her mahkemeye geldiğimde kızımı gözümün önünde görüyorum. Evde ateş yakamıyorum, uyuyamıyorum." diye konuştu.

Savcı mütalaasını açıkladı

Avukatların savunmalarının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Cemal Metin Avcı hakkında "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edip, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını istedi.

Savcı, sanığın yerel mahkemede beraat eden kardeşi Mertcan Avcı hakkında da "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti. Savcı, Mertcan Avcı'nın tutuklanmasını da istedi.

Daire başkanı, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 10 Mart'a erteledi. Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebi reddedildi.

"Çok sevindirici bir mütalaa oldu"

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, duruşmanın ardından gazetecilere, başından beri cinayeti Cemal Metin Avcı'nın tek başına işlemediğini savunduklarını ve sanıkların "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.

Duruşmalarda haksız tahrik indirimlerinin uygulanamayacağını söylediklerini kaydeden Epözdemir, "Kadın cinayeti davalarında ne yazık ki haksız tahrik indirimleri savunmaları yapılıyor. Sanık Cemal Metin Avcı, sürekli farklı tahrik indirimleri savunmaları yaptı. Hak arama özgürlüğümüzü aradık ve istinafa taşıdık. Bugün başsavcılık her iki kardeşe verilen kararın kaldırılmasını istedi. Her iki sanık hakkında da canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi oldu. Bu yönüyle çok sevindirici bir mütalaa oldu." diye konuştu.

Diğer yandan duruşmaya verilen arada Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ile sanık avukatları arasında tartışma çıktı. Avukatlar, Gültekin'den şikayetçi olacaklarını bildirdi.

Olay

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020 yılında öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.

Kaynak: AA
#Pınar gültekin davası #mahkeme
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