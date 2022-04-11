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Pınar Gültekin cinayeti davasında 11'inci duruşma başladı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili görülen davanın sanıkları 11'inci kez hakim karşısında.

Genel 11.04.2022, 15:05 11.04.2022, 15:00
Pınar Gültekin cinayeti davasında 11'inci duruşma başladı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili Cemal Metin Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın on birinci duruşmasına sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, duruşmada yer alırken mahkeme öncesi yapılan yürüyüş sırasında fenalaşan annesi Şefika Gültekin ise sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Duruşmada sanık Cemal Metin Avcı ile diğer sanıklar ve avukatların savunmaları dinlenecek.

Duruşma öncesi Muğla Adliyesi'nin önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve bazı kadın derneklerinin üyeleri, Pınar Gültekin'in fotoğrafları ile kadın cinayetlerini protesto etti.

Gruba destek veren Pınar Gültekin'in üniversiteden arkadaşı Merve Dinçer de arkadaşının öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baba Sıddık Gültekin, duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın bir an önce sonuçlanmasını ve suçluların en ağır cezayı almasını istediklerini ifade etti.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istenmişti.

Yargılama sırasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince savcılığa iade edilmişti.

Başsavcılığın itirazını kabul eden üst mahkeme, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin "iddianamenin iadesi" kararının kaldırılmasına ve evrakın gereğinin yapılması için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetmişti. Üst mahkeme, verilen karar kesin olduğundan kanun yollarına başvurma olanağının da bulunmadığına oy birliğiyle karar vermişti.

#pınar gültekin #Kadın cinayeti
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