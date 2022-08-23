Patoz makinesine başı sıkışan kadın ağır yaralandı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde, başını patoz makinesine kaptıran kadın ağır yaralandı.
Genel 23.08.2022, 08:02
Köseler köyünde tarlada çalışan 56 yaşındaki Ü.K. başını patoz makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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