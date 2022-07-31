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Patlayan lastiğini değiştiren sürücüye kamyonet çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aracının patlayan lastiğini onarmak için inen sürücü, kamyonet ve otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Genel 31.07.2022, 21:04
Patlayan lastiğini değiştiren sürücüye kamyonet çarptı

Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönünde seyir halinde olan Cihat Özen, idaresindeki otomobilin Alikahya mevisinde sol ön lastiğinin patlaması üzerine aracını emniyet şeridine çekerek aşağı indi.

Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, bagajından malzeme almaya çalışan Özen’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Özen, Oktay Y. idaresindeki otomobilin altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Cihat Özen’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekipleri, Özen’e çarparak olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

#kocaeli
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