Park halindeki tıra çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Genel 25.10.2022, 07:08
Riza Baran'ın yönetimindeki hafif ticari araç, Egemenlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde emniyet şeridinde park halindeki S.Ç.'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, 110 AKS ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Baran'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Görevlilerce sıkıştığı yerden çıkarılan Baran'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü S.Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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