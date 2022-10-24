Park halindeki halk otobüsü yandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeyken yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Genel 24.10.2022, 07:09
Ulus Mahallesi 2133 Sokak'ta E.Ö'ye ait 41 J 4143 plakalı özel halk otobüsü henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Araç, yangında kullanılamaz hale geldi.
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