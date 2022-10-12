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Park halindeki araçta çıkan yangın 3 araca daha sıçradı

Ümraniye'de park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, sokaktaki 3 araca sıçradı. Yangında üç araç kullanılamaz hale gelirken bir araçta hasar oluştu.

Genel 12.10.2022, 08:43 12.10.2022, 08:46
Park halindeki araçta çıkan yangın 3 araca daha sıçradı

Esenevler Mahallesi Bala Sokağı'na park edilmiş hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler, sokakta park halindeki bir hafif ticari araç ve iki otomobile sıçradı.

Yangını gören araç sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçlarda soğutma çalışması yapıldı. Yangında hafif ticari araç ve iki otomobil kullanılamaz hale gelirken bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

Yangının söndürülmesinin ardından sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerde bulundu.

Çıkan yangını hafif ticari araç sahipleri evlerinden telefonla görüntüledi. Görüntüde hafif ticari araçtan alevlerin yükselip patlamalar yaşandığı ve alevlerin park halindeki araçlara sıçradığı görüldü.

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