Palandöken ve Hakkari önde
Türkiye'nin iki önemli kayak merkezi Palandöken ve Hakkari'de kar kalınlığı 60 cm olarak tespit edildi.
Genel 17.12.2021, 20:20
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 60 santimetreyle Palandöken ve Hakkari Kayak merkezlerinde kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari Kayak merkezlerinde 60, Kartalkaya'da 50, Uludağ'da 44, Ergan'da 32, Erciyes'te 25, Kop'ta 19, Ilgaz'da 18, Murat Dağı'nda 16, Elmadağ ve Yalnızçam'da 14, Kartepe'de 10, Yıldıztepe'de 8, Mersivan ve Yıldız Dağı'nda 5, Konaklı ve Çambaşı'nda 4 santimetre ölçüldü.
Kaynak: AA
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