Palandöken'de kar kalınlığı 103 santimetre

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Hakkari'de 90, Uludağ'da 83, Kartalkaya'da 80, Davraz'da 77, Erciyes'te 60, Murat Dağı'nda 59, Denizli'de 55, Saklıkent'te 54, Kartepe'de 48, Sarıkamış ve Bozdağ'da 43, Zigana'da 40, Hesarek'te 38, Çambaşı'da 37, Akdağ'da 35, Gevaş Abalı'da 33, Yalnızçam'da 31, Hazarbaba, Yıldız Dağı ve Küpkıran'da 25, Kop Dağı, Keltepe ve Ovacık'da 20, Elmadağ'da 19, Ilgaz'da 16, Mersivan ve Salda'da 15, Ergan'da 13, Kandilli'de 9 santimetre ölçüldü.