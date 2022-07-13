PAEM 7. Dönem sınav sonuçları belli oldu

PAEM'den yapılan duyuruya göre; Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı resmi gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM), alım yapılacağı duyurulmuştur.

Bu doğrultuda, Anadolu Üniversitesi tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 26 Haziran 2022 Pazar günü (11) Bölge Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan yazılı sınava ait sonuçlar açıklanmıştır.

Not : Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinde (www.pa.edu.tr) yayınlanan takvimde yazılı sınav sonuçlarına itirazlar Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) 13-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyrulmuştur. Ancak kamu çalışanlarının 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacak olması nedeniyle Anadolu Üniversitesi tarafından sınav sonuçlarına itirazlar 18-20 Temmuz 2022 arasında alınmasına karar verilmiştir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.