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Özlem Türeci Almanya Federal Kongresi'ne delege olarak seçildi

Prof. Dr. Uğur Şahin ile koronavirüse karşı dünyada ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, Almanya'da cumhurbaşkanını seçen Federal Kongre'ye (Bundesversammlung) delege olarak seçildi.

Genel 16.12.2021, 09:31
Özlem Türeci Almanya Federal Kongresi'ne delege olarak seçildi

BioNTech kurucularından Özlem Türeci, Almanya'da Federal Kongre'ye delege olarak seçildi. Türeci, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Federal Kongre üyesi olarak oy kullanacak.

Rheinland-Pfalz Eyalet Parlamentosu Çarşamba günkü oturumunda SPD Meclis Grubu tarafından aday gösterilen Dr. Türeci'nin Federal Kongre delegeliğini onayladı.

SPD Rheinland Pfalz Meclis Grubu, Dr. Özlem Türeci'nin, eşi Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte korona aşısı geliştirerek dünya çapında adını duyurduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, Türeci'nin Federal Kongre delegesi seçilmesinin bilimin pandemiyle mücadelede oynadığı önemli rolü temsil etmesi açısından önemi vurgulandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE OY KULLANACAK

Bu gelişmeyle Türeci, 13 Şubat 2022'de Federal Meclis'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 736 milletvekiliyle birlikte Federal Kongre üyesi sıfatıyla oy kullanacak.

T24'teki habere göre, Almanya'da Cumhurbaşkanını Federal Meclis seçiyor. Seçimlerde federal milletvekillerinin yanı sıra 16 eyaletin ayrı ayrı belirlediği Federal Kongre delegeleri de oy kullanıyor. Rheinland Pfalz Eyaleti'nde yaşayan Türeci'nin delege adaylığı da bu eyaletin parlamentosu tarafından oylandı. Diğer eyaletler de kendi parlamentolarında yaptıkları oylamalarla Cumhurbaşkanı seçiminde oy verecek delegeleri belirleyecek.

Rheinland Pfalz'dan Türeci'nin yanı sıra, eyalet başbakanı Malu Dreyer ile Federal Aile Bakanı Anne Spiegel de delege olarak seçildiler. Anayasal bir kurum olan Federal Kongre, yalnızca Cumhurbaşkanı'nı seçmek amacıyla beş yılda bir oluşturuluyor. Seçimden sonra da dağılıyor.

#Özlem Türeci #Almanya Federal Kongresi
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