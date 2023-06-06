Özgür Özel'in zor anları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar girdiği 12 seçimden de boynu bükük ayrıldı fakat koltuğunu bırakmayı bir kez bile düşünmedi. Son olarak 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilginin ardından partisinden ve seçmenlerden istifa sesleri yükseldi. Seçim öncesinde CHP'ye yakın gazeteciler bile yenilginin faturasını Kılıçdaroğlu'na kesti. CHP lideri, eleştirilere kulak tıkayıp parti yönetimini görevden aldı ve kendisine yakın isimleri görevlendirdi.

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'istifa' çağrılarına değindi.

"Bugün genel başkan değiştirecek durumumuz yok" diyen Özel, "Parti yönetimi hangi kıstasa göre belirlendi? Aynı isimler görev alıyor" sorusuna "Yeni atanan MYK üyeleri bir kıstasa göre belirlendi. Partiyi kurultaya götürecek bir MYK atadı, kıstas bu." cevabını verdi.



Özel, CHP tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen eleştirilerin bugün Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığına dair yorumlara ise, "Doğru da ne yapacaksın?" diyerek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrısı yapanları hedef alan Özgür Özel, "Ben Kılıçdaroğlu istifa etsin diye bir tartışma duymuyorum. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AK Partili ya Cumhur İttifakı'ndan" demişti.