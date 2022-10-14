Özel okuldan öğretmene çirkin mesaj: 'Türbanlı istemiyoruz'

İstanbul'da özel okulun İngilizce öğretmenliği için başörtülü öğretmen istemiyoruz çıkışı sonrası bu çirkin duruma maruz kalan başörtülü öğretmen, Twitter adresinden yaptığı paylaşımla duruma tepki göstererek, ''Hakkımızı nereden helal ediyorduk'' dedi.

İstanbul'da özel bir okul tarafından İngilizce öğretmenliği için yapılan görüşmede, öğretmenin başörtülü olmaması istendi.

'HAKKIMIZI NEREDEN HELAL EDİYORDUK?'

Öğretmen Zeynep Kübra Kılıç, Whatsapp yazışmalarını sosyal medya adresinden paylaşarak, ''Hakkımızı nereden helal ediyorduk? Bugün yaşadığım bir olay'' dedi.

'ONLARIN CEVAPLARINI PAYLAŞIYORUM AMA TWİTİ SİLMEYECEĞİM'

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından kurum, Zeynep Kübra Kılıç'tan paylaşımını silmesini istedi. Kılıç ise, kurum tarafından kendisine özür dilendiğini, konuştuğu kişinin hatayla böyle bir şey yaptığını söylediğini aktararak, "Doğru mu söylüyorlar bilemem ya da dava edip süreçle uğraşamam. Twitter birbirimizin başının üstünde salladığımız kılıç olsun istemem. Bu yüzden onların cevaplarını da paylaşıyorum ama istedikleri gibi twiti de silmeyeceğim" mesajını paylaştı.

Yaşanan bu olay bir kez daha gösteriyor ki, başörtüsüne yasal güvence üzerine başlayn tartışmaların yaşandığı şu günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Samimiysen Anayasal zeminde düzenleme yapalım" çıkışı çok mühim...