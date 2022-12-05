Özel halk otobüsü şoförleri CHP Genel Merkezi önünde toplandı

Ankara'da bazı özel halk otobüsü şoförleri, artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini belirterek, araçlarının belediye tarafından kiralanması talebiyle CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi önünde toplanan esnaf, "Verilen sözler tutulsun" şeklinde slogan attı.

Daha sonra gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Bozkurt, halk otobüsçülerinin ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi.