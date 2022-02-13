Ozan Arif vefat yıl dönümünde anıldı

Şair, bestekar ve söz yazarı "Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin, ölümünün 3. yılında Samsun'da anıldı.

Ozan Arif'in Kıranköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde konuşan kardeşi Muharrem Şirin, ağabeyinin kendilerine çok şey öğrettiğini, onun hatıralarını yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Şirin, anma programına katılanlara da teşekkür etti.

Ozan Arif'in kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Törene, Ozan Arif'in oğlu Mehmet Alp Şirin, İYİ Parti Türk Dünyası ve Dış Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, Türk Ocakları Samsun Şubesi Başkanı Prof. Dr. Serkan Şen, Ozan Arif'in anıt mezarını yapan heykeltıraş Osman Onuktav ile şairin arkadaşları ve sevenleri katıldı.