Oyuncu Sinan Albayrak'tan Avrupa'ya sert eleştiri
Oyuncu Sinan Albayrak, "Biz duyarlı insanlar yıllarca Suriye, Filistin ve Bosna'da yaşanan katliamları görmedik, şimdi Avrupa'dan tepkilere uyarak popülist bir yaklaşımla tepki gösteriyoruz" dedi.
Genel 07.08.2022, 14:09 07.08.2022, 14:20
Oyuncu Sinan Albayrak, Instagram hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da insanların katliama uğradığını ve yaşananların son derece üzücü olduğunu belirten Albayrak, Avrupa'nın ikiyüzlülüğüne dikkat çekti. Suriye'de mültecilerin 12 yıldır çadırlarda, zor koşullar altında yaşadığını ifade eden Albayrak, 'Ölen, canı giden, canı alınan, canı acıyan her insan için biz acı çekiyoruz, ayrım yapmadan.' dedi.
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