Oyuncu Sinan Albayrak'tan Avrupa'ya sert eleştiri

Oyuncu Sinan Albayrak, Instagram hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da insanların katliama uğradığını ve yaşananların son derece üzücü olduğunu belirten Albayrak, Avrupa'nın ikiyüzlülüğüne dikkat çekti. Suriye'de mültecilerin 12 yıldır çadırlarda, zor koşullar altında yaşadığını ifade eden Albayrak, 'Ölen, canı giden, canı alınan, canı acıyan her insan için biz acı çekiyoruz, ayrım yapmadan.' dedi.