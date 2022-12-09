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Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Mizalle ile işbirliğine imza attı

Şık, zarif ve kullanışlı tasarımlarıyla beğenilen Mizalle markası 2023 İlkbahar- yaz koleksiyonu için başarılı oyuncu Biran Damla Yılmaz ile işbirliğine imza attı. Biran Damla Yılmaz’ın hazırlayacağı koleksiyon şimdiden merak ediliyor.

Genel 09.12.2022, 16:23 09.12.2022, 16:29
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, Mizalle ile işbirliğine imza attı

Divan Otel’de bugün gerçekleşen basın açıklamasında oyuncu Biran Damla Yılmaz ve marka adına Fahriye Korkunç imzaları attı. Koleksiyon hakkında detay vermeyen sevilen isim Biran Damla Yılmaz duygularını şu sözlerle aktardı.  

“Benim için çok heyecan verici bir durum”

Biran Damla Yılmaz; “Benim için çok heyecan verici bir durum. Böyle güzel bir anda sizlerle paylaşmak çok tatlı oldu. Teşekkür ederim hepinize geldiğiniz için. Koleksiyon hakkında spoiler vermeden anlatmaya çalışayım. Özel, aynı zamanda gerçekten doğayla iç içe geçmiş bence çok tatlı muhteşem bir koleksiyon gelecek yaza doğru. Çok güzel bir anlaşma yaptık bununda güzel bir sonuç vereceğine inanıyorum.”

“Yaz ruhunu yansıtacak, rahat, renkli bir koleksiyon olacak”

Mizalle markası hakkında sorulara cevap veren Biran Damla Yılmaz şunları kaydetti; “Mizelle markasının daha önceki koleksiyonlarını inceledim ve bu işbirliğini yapmaya karar verdim. İşbirliği yapmadan önce bana uyup uymadığına, kendi bakış açıma benzeyip benzemediğine bakıyorum. Kadınların ‘şu şöyle giyinir, bu böyle giyinir’ gibi kalıplara sokulmasına karşıyım. Her kadın istediği gibi kendine yakışanı giymeyi seçer. Mizalle, tam olarak bunu yaptığı için hoşuma gitti. Benim için de çok hoş bir teklifle geldiler koleksiyonumuzda olacak. Sadece şu kadar söyleyeyim, dönüştürülebilir bir koleksiyon olacak. Yaz ruhunu yansıtacak, rahat, renkli bir koleksiyon olacak. Benim de severek kullandığım parçalar olacak. Benden çok şey bulacaksınız parçalarda. Daha fazla konuşup ağzımdan bir şey kaçırmayayım.”

“Ben alışverişkolik bir insanım”

Biran Damla Yılmaz, kendi stiliyle ilgili şunları söyledi; “Hep ruh halime göre giyindim. Şu marka şunu çıkartmış diye giyinmedim. Hangisini beğeniyorsam onları birleştirdim. Kendi ruh halime göre kendi look’umu oluşturan bir insanım. Alışveriş yaparken bütçesine de bakıyorum markasına da bakıyorum. Ama benim için önemli olan içime sinmesi. Benim için önemli olan rahatlıkla kullanabilmem. Ben alışverişkolik bir insanım ve alıp sonra giymeyi unuttuğum bir sürü parçada çıkabiliyor. Daha çok bunlara dikkat ederek alışveriş yapmak benim için daha iyi oluyor.”

Mizalle Markası hakkında;

2018 Yılı haziran ayında moda sektöründe fark oluşturmak için kurulan Mizalle, sektörün nabzını tutmayı sürdürüyor. E Ticaret satışıyla marka yolculuğuna başlayan Mizalle 2022 yılında girdiği mağazalaşma sürecine yurt içi ve yurt dışında 2022 yılı sonuna kadar 25 mağazaya ulaşmış olup 2023 yılsonuna kadar farklı lokasyonlarda açacağı mağazalarla da daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. İlk yurt dışı mağazasını bu yıl Azerbaycan da açan Mizalle farklı ülkelerden yoğun talep almaktadır.

#Biran Damla Yılmaz #Mizalle
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