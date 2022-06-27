Otoparkın duvarı park halindeki otomobilin üstüne devrildi
Tokat'ta apartmanın otopark duvarı bir otomobilin üzerine devrildi, park halindeki otomobilde maddi hasar oluştu.
Genel 27.06.2022, 14:27
Büyükbeybağı Mahallesi 623. Sokak'ta inşaat halindeki binanın istinat duvarı yıkılarak bitişikteki Huzur Apartmanı'nın kapalı otopark duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen duvar, kapalı otoparkta bulunan park halindeki otomobilde hasara neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, rapor tuttu.
Apartman sakinleri, istinat duvarının yapımı sırasında gerekli tedbirlerin alınmadığını öne sürerek tepki gösterdi.
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