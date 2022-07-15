Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Genel 15.07.2022, 08:08
Alınan bilgiye göre, Bozdağ Mahallesi'nden Salihli istikametine gidişte bir benzin istasyonundan yola çıkan Galip Akgün (78) yönetimindeki 35 ZNP 57 plakalı motosiklet ile Hasan Güldağ (36) yönetimindeki 45 SC 9465 plakalı otomobil çarpıştı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Akgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
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