Otomobille çarpışan motokurye hayatını kaybetti
İstanbul Tuzla'da otomobil ile çarpışan motokurye yaşamını yitirdi.
O.K. yönetimindeki otomobil, Orta Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, iddiaya göre ters yönden gelen Doğan K'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Çapmanın etkisiyle savrulan Doğan K. otomobilin altında sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobilin altında sıkışan Doğan K.'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslime etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Doğan K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze ambulansla morga götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Doğan K.'nın erkek kardeşi, polis ve sağlık ekiplerince sakinleştirildi.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü O.K. polis merkezine götürüldü.
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