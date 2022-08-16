Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
TEM Otoyolu Kavacık mevkisi Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Genel 16.08.2022, 07:29
TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan M.S. ile A.A. savruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Servis görevlileri de M.S. ile A.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaparken, M.S. ve A.A'nın cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
M.S. ile A.A'nın bulunduğu motosiklete çarpan 34 CTY 473 plakalı otomobil sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
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