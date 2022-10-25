Otomobil domuz sürüsüne çarptı: 3 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobildeki aynı aileden ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Genel 25.10.2022, 07:02
Ferdi Paçin’in kullandığı otomobil Piyadeler Mezarlığı mevkiinde yola çıkan domuz sürüsüne çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Paçin’in eşi N.P., çocukları A.P. ve A.P. , Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada 3 domuz telef oldu.
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