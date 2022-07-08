Otogarda bayram hareketliliği başladı
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarlarda yoğunluk oluşturmaya başladı.
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından seyahat edecek vatandaşların otogardaki hareketliliği devam ediyor.
Biletlerini aldıktan sonra terminallerde otobüslerini bekleyen vatandaşlar kalabalık oluştururken, yakınlarını bırakmak için araçlarıyla gelen vatandaşlar da otogar giriş ve çıkışlarında trafik sıkışıklığına neden oldu.
Trafik yoğunluğunu azaltmak için otogar giriş ve çıkışlarında önlem alan polisler tatile çıkacak vatandaşlara bilgilendirme yaptı.
Emniyet kemerinin önemi, hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili vatandaşları uyaran ekipler, otobüs şoförlerine de sürüş esnasında dikkat etmeleri gereken konulara ilişkin ikazlarda bulundu.
Polis ekipleri otobüsteki çocuklara bayram hediyesi verdi.
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