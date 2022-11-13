Otobüsle kamyon çarpıştı: 12 yaralı
Denizli'nin Honaz ilçesinde otobüs ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
Genel 13.11.2022, 13:56
Denizli-Afyonkarahisar kara yolundaki Gürlek Mahallesi yakınlarında Celal Kaptan idaresindeki Kayseri-İzmir seferini yapan otobüs, karşı yönden gelen Ferdi Bodi'nin kullandığı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, otobüste bulunan 39 yolcuyu tahliye etti.
Kazada yaralanan 12 kişi, kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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