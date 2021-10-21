Otizm Bilekliği TEKNOFEST 2021’de birinciliğe değer görüldü

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, üniversitemizin akademik paydaşlığında ve ülkemizin önemli kurumlarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST’te öğrencilerimiz TALIA Model Uydu, Atay Roketi, Vecihi RC Uçak, Karayel-RC Uçak ve Otizm Bilekliği projeleri ile üniversitemizi temsil etti. Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerimiz Mevlüt Emre Tanrıverdi, Furkan Batuhan Ergöçen, Recep Tayyip İlhan ve Mevlüt Tosun, otizm spektrum bozukluğuna sahip bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sunan, duygu analizlerinin yapılmasına olanak sağlayan “otizm bilekliği” üretti. Bileklik ve mobil uygulama ile İletişim Teknolojileri kategorisinde yarışan öğrenciler festivalden 20 bin lira ödül ile ayrıldı.

Öğrenci projeleri göz doldurdu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak TEKNOFEST’te 21 öğretim elemanımızla danışmanlık ve jürilik hizmetlerine aktif olarak yer aldık. 11 farklı yarışmada 78 öğrencimiz projeleriyle yarıştı, 9 takımda 28 öğrencimiz yarı finale kaldı. 7 takımda 15 öğrencimiz ise finalde yarıştı.

TEKNOFEST’te sergilenen 230 mm uzunluğunda ve 113 mm çapındaki görev yükü taşıyan TALIA Model Uydu, Bilgisayar Mühendisliğinden Ali Dereyurt, Ervanur Midilli, Fatma Semiha Ünal, Hatice Nur Sun, Abdullah Selim Köksal ve Nagkichan Moustafa Impram tarafından geliştirildi. 2,5 metre uzunluğunda, 13 santimetre çapında bir keşif roketi olan Atay Roketi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri Mehlika Şahin, Bekir Safa Kılıç, Ervanur Midilli, Seyyit Ahmet Kılıç, Ahmet Furkan Celep ve Biyomedikal Mühendisliğinden Feras Alaqad’ın projesi. Mühendislik öğrencilerimizin diğer bir projesi ise Vecihi RC Uçak. 100 cm kanat açıklığı 60 cm gövde uzunluğuna sahip bir insansız hava aracı olan Vecihi, havada 8 dakika kalabilme özelliğinin yanı sıra 250 gram da faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Mustafa Şamil İleri, Halil İbrahim Günbulak, Atakan Külünk, Kübra Yıldırım, Furkan Tuluk, Onur Kınay, Bilgisayar Mühendisliğinden Ceyda Abanik ve Biyomedikal Mühendisliğinden Ahmed Hassan’ın geliştirdiği Vecihi TEKNOFEST finallerinde yarıştı. Aynı öğrencilerin geliştirdiği Karayel-RC Uçak ise 300 gram faydalı yük taşımasının yanında havadan yerdeki nesneleri tanıma ve takip özelliği ile insansız görevlerini yerine getirdi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin akademik paydaşlığında bu yıl dördüncü kez teknoloji meraklılarına kapılarını açan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda düzenlendi. Üniversite standımızda altı gün boyunca yediden yetmişe yüzlerce misafir ağırlandı, öğrenci projeleri, ALUTEAM ve BETAM tarafından üretilen cihaz ve teknolojik materyaller sergilendi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Z. Hakan Akpolat da standımızı ziyaret ederek projeler hakkında öğrenciler ve akademisyenlerden bilgi aldı. Öğrenci projelerinden biri olan Otizm Bilekliği projesi, ASELSAN yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve 40 finalistin yarıştığı İletişim Teknolojileri kategorisinde en iyi proje seçildi. Gençlerin milli kaynakların kullanılması ile günlük hayatı kolaylaştıracak, toplum yararına olacak özgün fikirlerini, teknoloji ile birleştirerek iletişim alanında yenilikçi bir ürün ortaya çıkarmasını ve mevcut problemlere yönelik çözümler oluşturmasını amaçlayan İletişim Teknolojileri Yarışması’nda birinci olan FSMAYTEAM ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan aldı.

Deprem projesinde kullanılan alt yapı

Otizmli bireylerin konumunu, nabızlarını ve duygu analizlerini yakınlarına GPS ve GSM kullanmadan ileten, böylece kendilerinin ve yakınlarının yaşam kalitesini artıran otizm bilekliği bir kalem pil ile 1,5 yıl veri iletimi sağlayabilen bir akıllı bileklik. Engelliler için Gölge Öğreticilik Programı Başkanı Prof. Dr. Esra Akgül danışmanlığında; Mevlüt Emre Tanrıverdi, Furkan Batuhan Ergöçen, Recep Tayyip İlhan ve Mevlüt Tosun’dan oluşan FSMAYTEAM (FSM Akıllı Yaşam Teknolojileri Ekibi), daha önce hazırladıkları deprem projesinden ilhamla otizm bilekliği geliştirdi.

İnsanlık yararına teknolojiler sunma hedefiyle çalışan takımın lideri Mevlüt Emre Tanrıverdi, “FSMAYTEAM ile önce deprem projesi başlattık. Bu projede GSM, GPS gibi var olan iletişim teknolojilerinden farklı olan bir teknoloji kullandık. Bu teknolojide bir kalem pil ile 1,5 yıl veri iletimi sağlayabildik. Bu teknolojinin depremde kullanılabileceğini fark ettik ve deprem için bir afet koordinasyonu projesi hazırladık. TÜBİTAK’tan bu projemiz ödenek kazandı. Orada almış olduğumuz yetkinlikleri bir otizm projesinde değerlendirmeyi düşündük.” dedi.

Mevcut bilekliklerin pil ömrü kısıtlı

Projeye, uzun yıllardır özel gereksinimli bireyler için akademik çalışmalarda bulunan Engelliler için Gölge Öğreticilik Program Başkanı Prof. Dr. Esra Akgül ile tanışmalarının ardından başladıklarını belirten Mevlüt Emre Tanrıverdi şu ifadeleri kullandı:

“Var olan iletişim teknolojilerinde GPS, GSM tabanlı iletişim teknolojilerinin şarj kapasiteleri yetmiyor. Ayrıca onların operatör ücretlendirmelerine tabi tutulması ekonomik yönden her otizmli bireyin sağlayamayacağı bir durum. Biz de bu probleme karşı teknolojinin kullanılabilir olduğunu fark ettik. Esra Akgül Hocamız uluslararası alanda otizmle ilgili birçok çalışması olan bir eğitimci. Nabız verisinin otizmde çok önemli olduğunu, otizmli hastaların duygu durumlarında yön gösterici olduğunu belirtti. Biz de bu uygulama ile bilekliğimizi hazırladık. Üniversite nezdinde Türkiye’de bu teknolojiyi ilerleten ilk ekip olduk.”

Konum anlık takip edilebiliyor

Bilekliğin mobil uygulama üzerinden aileler tarafından takip edilebildiğine dikkati çeken Tanrıverdi, “Kişi önce kayıt oluşturuyor ardından QR kod okuma ekranı çıkıyor. Bilekliğin QR kodu taranarak kayıt ekranında çocuğun bilgileri giriliyor. Kronik hastalığı, çocuğun kullanmış olduğu ilaçları, adresini, ebeveynin telefon numarasını, boyunu ve kilosunu öğreniyoruz. Kayıt işleminin ardından bir konum ekranı çıkıyor ve ebeveynler çocuklarının konumunu anlık olarak takip edebiliyor.” diye konuştu.

Mevlüt Emre Tanrıverdi bilekliğin otizmli bireyin gün içindeki duygu durumu hakkında da veri paylaştığını kaydederek, “Gün içinde duygusunun nasıl değiştiğini, bir krize yakın olup olmadığını, hangi konumda nelerle karşılaştığını tespit edebiliyor. Nabız verisini daha da detaylandırabiliyoruz. Harita mevcut ve hangi bölgelerde, nasıl problemlerle karşılaştığını, nabız verisinin otizm verisine ne kadar yaklaştığını görüntüleyebiliyor.” dedi.

Akademik araştırmalara yardımcı oluyor

Uygulamanın yönetildiği bir de masaüstü uygulamasının bulunduğunu dile getiren Tanrıverdi, “Otizm merkezlerini uygulamaya kaydettiğimiz gibi bu alanda çalışan akademisyenler için de bir alan oluşturduk. Var olan big datayı onların ihtiyaçlarına sunabileceğimiz bir özellik ekledik. Bu özellikle akademisyenler verinin kaynağını seçebiliyor. Bu bir uyku düzeni araştırması olabilir. Konum bazında nabzının nasıl değiştiğini talep edebilir. Buradan çıkan tüm veriler yine otizmli bireylerin yaşam kalitesini artıracak nitelikte.” ifadelerini kullandı.

Otizm bilekliğinin otizm dernekleri ve ailelerden yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Mevlüt Emre Tanrıverdi şöyle devam etti:

“Bu teknoloji sadece otizm için değil, birçok alanda kullanılabilir. İlk hedefimiz insanlık yararına bir teknoloji geliştirmekti. Bu teknoloji savunma sanayide, sporcu verilerinin toplanmasında, endemik türlerin takibinin yapılmasında, şiddet görme riski taşıyan bireylerin takibinde kullanılabilir. Düşük batarya ile çok güç harcamadan ve operatör ücretlendirmesi kullanmadan bir takip işlemi gerçekleştirmemiz gereken her durumda bu teknolojiyi kullanabiliriz.”