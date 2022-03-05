Otelin 7.katından düşen kadın toprağa verildi
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otelin 7. katında balkondan düşerek yaşamını yitiren kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Genel 05.03.2022, 17:46
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otelin 7. katında balkondan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi memleketi Edirne'de toprağa verildi.
Eski Cami'de E.C. (41) için cenaze töreni düzenlendi. Törene E.C'nin oğlu, kızı ve akrabaları katıldı.
E.C'nin cenazesi öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı'nda defnedildi.
Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokağı'ndaki bir otelin 7. katından 3 Mart'ta zemine düşen E.C, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra yaşamını yitirmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.A'nın sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenild
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|28
|30
|16. Giresunspor
|28
|29
|17. Göztepe
|28
|28
|18. Rizespor
|28
|26
|19. Altay
|27
|25
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|27
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|25
|34
|11. Tuzlaspor
|25
|34
|12. Keçiörengücü
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
|27
|28
|17. Denizlispor
|26
|27
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Leicester City
|25
|31
|12. Crystal Palace
|27
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|27
|24
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|26
|44
|7. Villarreal
|27
|43
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|27
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Espanyol
|26
|29
|14. Elche
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Deportivo Alaves
|27
|22
|19. Cadiz
|26
|21
|20. Levante
|26
|18