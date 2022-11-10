ÖSYM duyurdu! Sonuçlar açıklandı
ÖSYM intenet sitesinden Kaymakam adaylığı giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Genel 10.11.2022, 10:57
16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2022-Kaymakamlık) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 60 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
10
açık
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Real Betis
|13
|24
|6. Atletico Madrid
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Villarreal
|14
|21
|9. Rayo Vallecano
|13
|21
|10. Mallorca
|14
|19
|11. Real Valladolid
|14
|17
|12. Valencia
|13
|16
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Sevilla
|14
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|14
|4