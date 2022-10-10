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Osmaniye'de zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama

3-10 Ekim'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı.

Genel 10.10.2022, 16:28
Osmaniye'de zehir tacirlerine operasyon: 9 tutuklama

Osmaniye'de zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Ekiplerin bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ekiplerin çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirdiği çalışmalarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.

Kaynak: AA
#osmaniye #uyuşturucu #operasyon
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