Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Genel 06.09.2022, 07:42
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 80 DY 441 plakalı otomobil, Bostanlar köyü mevkiinde O.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü O.İ. ile yanındaki A.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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