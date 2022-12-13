Osmaniye'de korkutan deprem
AFAD Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Genel 13.12.2022, 08:02 13.12.2022, 08:27
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Kadirli ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,93 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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