Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk
Kurban Bayramı ve iki günlük idari izin sonrası Osmangazi Köprüsü'nde araç yoğunluğu gözleniyor.
Genel 15.07.2022, 20:25
Bayram öncesi 8 Temmuz'da yoğun araç geçişi olan köprü, tatilden dönüşlerde de tercih ediliyor.
Köprünün Yalova kesiminden Kocaeli ve İstanbul yönüne akıcı bir yoğunluk gözlendi.
Yalova'ya geliş istikametinde de zaman zaman yoğunluk oluşuyor.
İdari izinle tatilini 9 güne uzatanların dönüşleri dolayısıyla hareketliliğin hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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|45
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|44
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|44
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|38
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|35
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|23
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|71
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|38
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