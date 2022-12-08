Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'den polemiklere cevap

Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi, son günlerde sosyal medya ve bazı basın organlarında zincir marketler üzerinden dönen polemiklerle ilgili açıklama yaptı.



Topbaş Hoca Efendi açıklamasında, ''Bir aile geleneği olarak uzun yıllar devam ettiğim aktif ticarî hayatımı 30 yıl önce sonlandırdım. İçinde bulunduğum hayır kuruluşlarının ticarî şirketlere dönüşmemesi için gösterdiğim hassasiyet de bizi yakinen tanıyan herkesin malumudur.'' ifadelerini kullandı.

Topbaş Hoca Efendi şu ifadeleri kullandı;



Son günlerde sosyal ve geleneksel medyada zincir marketler üzerinden dönen tartışmalarda ‘bazı çevreler’ şahsımı, ailemizi ve camiamızı kasıtlı bir şekilde polemiklere konu ederek kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine sebep olmaktadır.



TİCARİ HAYATIMI 30 YIL ÖNCE SONLANDIRDIM

Bir aile geleneği olarak uzun yıllar devam ettiğim aktif ticarî hayatımı 30 yıl önce sonlandırdım. İçinde bulunduğum hayır kuruluşlarının ticarî şirketlere dönüşmemesi için gösterdiğim hassasiyet de bizi yakinen tanıyan herkesin malumudur.



MENFAAT, ÇIKAR VE YAKIŞTIRMADAN ALLAH'A SIĞINIRIZ

Mesaimin tamamını başta Kur’an hizmetleri olmak üzere ilim, irfan ve hayır işlerine teksif etmeye gayret gösteriyorum. Cenâb-ı Hakkʼın izniyle son nefesime kadar da bu istikamette yürüme niyet ve arzusu içindeyim. Bu dünyada fânîlik ve acziyetimizi idrâk ederek Rabbimizʼe hakikî bir kul olabilmek, bizim için payelerin en büyüğüdür. Bunun dışındaki her türlü menfaat, çıkar ve yakıştırmadan Allah’a sığınırız.

Camiamız adına yapılan her türlü hayır faaliyeti; aziz vatanımızın bekası, milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği ile İslâm dünyasının ve bütün insanlığın selâmetini gözetmektedir.



ASLA KABUL EDİLEMEZ

Bugüne kadarki duruşumuz herkesçe bilinmektedir. Farklı politik ya da ticarî çıkarlara alet edilemeyecek bu duruşun, kimi çevreler tarafından istismar edilmesi asla kabul edilemez.

Kamuoyunun art niyetli polemiklerle meşgul edilmesi, şahsım, ailem ve camiamız adına üzüntü vericidir.

Bu tartışmaların bir an evvel nihâyete ermesi ve art niyetlilerin ıslahı için duâ ettiğimizi saygılarımızla arz ederiz.