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Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek vefat etti

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in en küçük oğlu Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek, 69 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Genel 05.08.2022, 01:52
Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek vefat etti

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Kısakürek, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde kalp yetmezliğinden vefat etti.

Filiz Kısakürek'in cenazesi, bugün öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA
#osman kısakürek #filiz kısakürek #Necip Fazıl Kısakürek
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