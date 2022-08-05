Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek vefat etti
Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in en küçük oğlu Osman Kısakürek'in eşi Filiz Kısakürek, 69 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Genel 05.08.2022, 01:52
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Kısakürek, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde kalp yetmezliğinden vefat etti.
Filiz Kısakürek'in cenazesi, bugün öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: AA
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