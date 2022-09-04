Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Genel 04.09.2022, 15:28
Türkiye'nin ekonomide yeni yol haritası açıklandı.
Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, enflasyonun 2023'te 24,9'a, 2024'te 13,8'e, 2025'te ise 9,9 a gerilemesi öngörülüyor. Bu yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 65 seviyesine gerilemesi bekleniyor.
2022 yılı tamamında Türkiye ekonomisinin yüzde 5 oranında büyümesi; büyümenin 2023'te yüzde 5, 2024 ve 2025'te yüzde 5,5 olması hedefleniyor.
Yıl genelinde işsizlik oranının 10,8 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. İşsizlik oranının 2023’te 10,4, 2024’te 9,9, 2025’te 9,6 olması hedefleniyor.
2022 yılının genelinde cari işlemler açığının GSYH’ya oranının yüzde 5,9, enerji hariç cari işlemler dengesinin ise GSYH’ye oranla yüzde 5 fazla vermesi öngörülüyor.
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