Örgüt mensupları Hudut Kartalları tarafından sınırda yakalandı

Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan’dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.