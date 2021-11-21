Organize suç örgütüne operasyon
İstanbul'da bir organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Genel 21.11.2021, 13:54 21.11.2021, 14:01
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi, etkinlik alanlarının belirlenmesi ve aralarındaki yapının ortaya konulabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün operasyon düzenledi.
"Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olayları karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, örgütün elebaşılığını yaptığı belirlenen Güniz A. ve yöneticilerinden Mustafa Kemal Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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