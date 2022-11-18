Organize suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Genel 18.11.2022, 09:25
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suçlar işlendiği bilgisi üzerine Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "yağma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltı kararı verilen H.Ş, F.Ş E.Ö, Ö.V ve E.Y. yakalandı.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 32 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş, E.Ö, Ö.V ve E.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli H.Ş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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