Ordu'da iki doktor hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı
Ordu'da sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açığa alınan iki doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Genel 16.07.2022, 16:58
Gürgentepe Devlet Hastanesinde görevli pratisyen hekim U.G, sosyal medya hesabından ilçe halkına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulundu.
Gölköy Devlet Hastanesinde görev yapan pratisyen hekim S.Ö. de bu paylaşımın altına hakaret niteliğinde yorum yaptı.
Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildi
İl Sağlık Müdürlüğünün paylaşımlardan haberdar olması üzerine iki doktor hakkında Ordu Valiliği'ne yazı gönderildi.
Valilik kararı ile açığa alınan doktorlar hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Sağlık Bakanlığı'ndan da müfettiş talep edildiği öğrenildi.
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