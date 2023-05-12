OPTİMAR son seçim anketini yayınladı
OPTİMAR tarafından yapılan son seçim anketi açıklandı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turu kıl payı kazanıyor. Ankete göre durum çok kritik görünüyor.
Genel 12.05.2023, 11:59 12.05.2023, 12:04
OPTİMAR tarafından yapılan en son seçim anketi bugün itibariyle yayınlandı.
Ankette seçimin ilk turda kıl payı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kazanıldığı görülüyor.
Anketi kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Hilmi Daşdemir, "Dün Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra yeni bir araştırmaya başladık. Onun da sonucunu paylaşacağız." dedi.
İşte Muharrem İnce henüz çekilmeden önce en son yapılan anket:
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|34
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|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
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|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|34
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|35
|81
|3. Newcastle
|34
|65
|4. M. United
|34
|63
|5. Liverpool
|35
|62
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|35
|57
|7. Brighton
|33
|55
|8. Aston Villa
|35
|54
|9. Brentford
|35
|50
|10. Fulham
|35
|48
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|34
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|35
|40
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|35
|40
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|35
|39
|15. West Ham United
|35
|37
|16. Nottingham Forest
|35
|33
|17. Everton
|35
|32
|18. Leicester City
|35
|30
|19. Leeds United
|35
|30
|20. Southampton
|35
|24
|Takımlar
|O
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|1. Barcelona
|33
|82
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|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
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|33
|44
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|33
|44
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|41
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|39
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|36
|15. Cadiz
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|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
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