OPTİMAR son seçim anketini yayınladı

OPTİMAR tarafından yapılan en son seçim anketi bugün itibariyle yayınlandı.

Ankette seçimin ilk turda kıl payı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kazanıldığı görülüyor.

Anketi kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Hilmi Daşdemir, "Dün Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra yeni bir araştırmaya başladık. Onun da sonucunu paylaşacağız." dedi.

İşte Muharrem İnce henüz çekilmeden önce en son yapılan anket: