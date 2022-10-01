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Operasyonlar hız kesmeden devam ediyor! 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genel 01.10.2022, 12:18
Operasyonlar hız kesmeden devam ediyor! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#PençeKilit Operasyonu #Milli Savunma Bakanlığı
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