On bir ayın sultanı Ramazan hangi güne denk geliyor?

2 Nisan 2022'de başlayacak olan oruç 1 Mayıs 2022'de sona erecek. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 2 Mayıs 2022'ye denk gelecek. 2 Nisan 2022, Ramazan başlangıcı olarak kabul ediliyor. 27 Nisan 2022 Çarşamba günü ise Kadir gecesi idrak edecek.

1 Mayıs 2022 Pazar Ramazan Bayramı Arifesi, 2 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 3 Mayıs 2022 Salı Ramazan Bayramı'nın 2. günü ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba Ramazan Bayramı 3. gününe denk geliyor.

Ramazan ayının önemi nedir?

İslam aleminin temel esaslarından olan oruç ibadeti Ramazan ayında yerine getirilir. Ayrıca Müslümanlar için kutsal kitap Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayının ibadetler ve iyiliklerle geçirilmesi tavsiye edilir. Bunlar, Müslümanları cehennemden kurtarıp ebedi mutluluğun kapısını açacaktır.

Kimler oruç tutabilir?

İslam'a göre müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış kimseler oruç tutabilir. Ramazan ayında oruç tutabilmek için, kişinin aklının yerinde olması gerekir.