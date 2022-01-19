Ömer Ziya Göktuğ koronavirüse yenildi
Bursalı iş adamı Ömer Ziya Göktuğ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.
69 yaşındaki Göktuğ, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV'nin kurucusuydu.
Göktuğ için yarın Bursa Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlenecek.
Göktuğ, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİRDİ
Ömer Ziya Göktuğ, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Öğrencilik hayatında ticaretle uğraşmaya başladı.
1979 yılında Bursa'da Bursanteks firmasını kurarak tekstil sektörüne girdi.
1982 yılında Bursa merkezli Göktuğ Brode, 1989 yılında da Göktuğ Tekstil A.Ş. firmalarını kurarak tekstil yatırımlarını sürdürdü.
30 YIL ÖNCE TV KURDU
1990 yılında Göktuğ İnşaat şirketini kurarak arazi derleme, proje geliştirme faaliyetlerinde bulundu.
Bursa'nın ilk gökdelenlerinden biri olan Tower Plaza'yı inşa etti.
1992 yılında Göktuğ Medya ve Haber Ajansı bünyesinde Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV'yi kurdu.
Bursa merkezli olarak yayına başlayan Flash TV, daha sonra İstanbul'a taşındı.
Kaynak: Kamudan Haber
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