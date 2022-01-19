Ömer Ziya Göktuğ koronavirüse yenildi

69 yaşındaki Göktuğ, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV'nin kurucusuydu.

Göktuğ için yarın Bursa Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlenecek.

Göktuğ, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİRDİ

Ömer Ziya Göktuğ, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Öğrencilik hayatında ticaretle uğraşmaya başladı.

1979 yılında Bursa'da Bursanteks firmasını kurarak tekstil sektörüne girdi.

1982 yılında Bursa merkezli Göktuğ Brode, 1989 yılında da Göktuğ Tekstil A.Ş. firmalarını kurarak tekstil yatırımlarını sürdürdü.

30 YIL ÖNCE TV KURDU

1990 yılında Göktuğ İnşaat şirketini kurarak arazi derleme, proje geliştirme faaliyetlerinde bulundu.

Bursa'nın ilk gökdelenlerinden biri olan Tower Plaza'yı inşa etti.

1992 yılında Göktuğ Medya ve Haber Ajansı bünyesinde Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV'yi kurdu.

Bursa merkezli olarak yayına başlayan Flash TV, daha sonra İstanbul'a taşındı.

Kaynak: Kamudan Haber