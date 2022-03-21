Ömer Fitoz hayatını kaybetti
Kent77 TV tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki dönem Kızılay Yalova Şube Başkanı, Refah Partisi Yalova kurucularından Ömer Fitoz yaşamını yitirdi.
Genel 21.03.2022, 11:46
Kent77 TV'nin açıklaması şu şekilde;
Önceki dönem Kızılay Yalova Şube Başkanı, Refah Partisi Yalova kurucularından, Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın dostu; Ömer Fitoz, Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Merhumun cenazesi, 21 Mart Pazartesi günü Merkez Cami’de ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kent77 TV olarak merhum Ömer Fitoz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş ağlığı dileriz.
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