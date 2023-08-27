Ömer Faruk Hilmi vefat etti
Akademisyen-Yazar Prof.Dr.Ömer Faruk Hilmi, hakkın rahmetine kavuştu.
Akademisyen-Yazar Prof.Dr. Ömer Faruk Hilmi, tedavi gördüğü Harran Tıp Fakültesi'inde vefat etti.
Hilmi, Şanlıurfa'da geçirdiği kalp krizi sonucu Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Akademisyen Yazar Hilmi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.
Hilmi Hoca'nın cenazesi Siverek Darağun (Kalınağaç) kırsal Mahallesi'nde toprağa verildi. Merhumun taziyesi Darağun'da yapılacak.
Yazar Rıfat Mert Oğlu ve Devlet Memuru Yahya Devebakan'ın abisi olan Prof.Dr.Ömer Faruk Hilmi, bütün hayatını İslami eserlere adadı.
Ömer Faruk Hilmi kimdir.
1964 yılında Şanlıurfa/Siverek’te doğdu.
İlkokul, ortaokul, İmam Hatip Lisesi ve Açık öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünü dışarıdan bitirdi.
Harran Üniversitesinde Öğretmenlik Meslek Bilgisi programını tamamladı. İlk yazıları Yeni Düşünce gazetesinde yayımlandı. Yazılarını uzun yıllar Reha gazetesinde yazdı. Siverek'te Türkiye Gazetesinin, Şanlıurfa'da Yeni Asya Gazetesi'nin büro temsilciliği görevinde bulundu. Adana'da çıkan Olay gazetesinin kültür sanat sayfalarını hazırladı. Reha ve Ufuk gazetelerine köşe yazarlığı yaptı.
Eserleri:
Arastırma-İnceleme:
Allâh C.C.’nun Mübârek Sıfat Ve Güzel İsimleri
Allah C.C. Güzel İsimlerinin Havassı
Ruhu'l-Beyân Tefsiri Tercümesi (Yekünü 30 Cilt)
Kırk Hadis
Efendimiz (S.A.V.) Sohbetleri
Efendimiz (S.A.V.) Yüz Vasiyyeti
Peygamberimizi Ağlatan Hadiseler
Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Hazretlerinin İlginç Rüyaları
Sual-Cevaplı İslam İlmihalı
Muhtasar Namaz Hocası
Muhtasar Şafiî İlmihali
Muhtasar Şafiî İlmihali
İmam Sekkâkî Hazretleri
Seyyid Hüseyin Hazretleri
Ramazan-I Şerif Ve Oruç
Sevgi Ve Hoşgörü
Güneydoğu’da Töre Ve Kan Davaları
Üzeyr Aleyhissselâm
Hızır Aleyhisselâm
Yuşa Aleyhisselâm
İlhanlı Hacı Cevher Efendi
Dünyanın Sekizinci Harikası Nemrud Dağı
Güneydoğuda Kadın Ve Yetimelrin Miras Hukuku
Kasîde-İ Bürde Şerhi Fazilet Ve Havâssı
İslam Akâidi
Hızır Aleyhisselâmın Duaları
Cin Büyü Ve Nazardan Korunmanın Manevî Yolları
Rızkın Anahtarları
Kur’andan Dualar (Kur'ân-I Kerim Sûre Ve Âyetlerinin Fazilet Ve Havâssı)
Hukuku’l-Emvat (Ölü Hakları)
Sahabe Safvan Bin Muattal (R.A.) Hazretleri
Hidâyetü’l-Hidâye (İmam Gazaliden Tercüme)
Tefekkür Tezekkür Ve Hikmet Deryası (Hikemü’l-Atâiyye Tercümesi)
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