Ömer Faruk Hilmi vefat etti

Akademisyen-Yazar Prof.Dr. Ömer Faruk Hilmi, tedavi gördüğü Harran Tıp Fakültesi'inde vefat etti.

Hilmi, Şanlıurfa'da geçirdiği kalp krizi sonucu Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Akademisyen Yazar Hilmi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

Hilmi Hoca'nın cenazesi Siverek Darağun (Kalınağaç) kırsal Mahallesi'nde toprağa verildi. Merhumun taziyesi Darağun'da yapılacak.

Yazar Rıfat Mert Oğlu ve Devlet Memuru Yahya Devebakan'ın abisi olan Prof.Dr.Ömer Faruk Hilmi, bütün hayatını İslami eserlere adadı.

Ömer Faruk Hilmi kimdir.

1964 yılında Şanlıurfa/Siverek’te doğdu.

İlkokul, ortaokul, İmam Hatip Lisesi ve Açık öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünü dışarıdan bitirdi.

Harran Üniversitesinde Öğretmenlik Meslek Bilgisi programını tamamladı. İlk yazıları Yeni Düşünce gazetesinde yayımlandı. Yazılarını uzun yıllar Reha gazetesinde yazdı. Siverek'te Türkiye Gazetesinin, Şanlıurfa'da Yeni Asya Gazetesi'nin büro temsilciliği görevinde bulundu. Adana'da çıkan Olay gazetesinin kültür sanat sayfalarını hazırladı. Reha ve Ufuk gazetelerine köşe yazarlığı yaptı.

Eserleri:

Arastırma-İnceleme:

Allâh C.C.’nun Mübârek Sıfat Ve Güzel İsimleri

Allah C.C. Güzel İsimlerinin Havassı

Ruhu'l-Beyân Tefsiri Tercümesi (Yekünü 30 Cilt)

Kırk Hadis

Efendimiz (S.A.V.) Sohbetleri

Efendimiz (S.A.V.) Yüz Vasiyyeti

Peygamberimizi Ağlatan Hadiseler

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Hazretlerinin İlginç Rüyaları

Sual-Cevaplı İslam İlmihalı

Muhtasar Namaz Hocası

Muhtasar Şafiî İlmihali

Muhtasar Şafiî İlmihali

İmam Sekkâkî Hazretleri

Seyyid Hüseyin Hazretleri

Ramazan-I Şerif Ve Oruç

Sevgi Ve Hoşgörü

Güneydoğu’da Töre Ve Kan Davaları

Üzeyr Aleyhissselâm

Hızır Aleyhisselâm

Yuşa Aleyhisselâm

İlhanlı Hacı Cevher Efendi

Dünyanın Sekizinci Harikası Nemrud Dağı

Güneydoğuda Kadın Ve Yetimelrin Miras Hukuku

Kasîde-İ Bürde Şerhi Fazilet Ve Havâssı

İslam Akâidi

Hızır Aleyhisselâmın Duaları

Cin Büyü Ve Nazardan Korunmanın Manevî Yolları

Rızkın Anahtarları

Kur’andan Dualar (Kur'ân-I Kerim Sûre Ve Âyetlerinin Fazilet Ve Havâssı)

Hukuku’l-Emvat (Ölü Hakları)

Sahabe Safvan Bin Muattal (R.A.) Hazretleri

Hidâyetü’l-Hidâye (İmam Gazaliden Tercüme)

Tefekkür Tezekkür Ve Hikmet Deryası (Hikemü’l-Atâiyye Tercümesi)