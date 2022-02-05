Ölüme terk edilen göçmenler için protesto

İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, 19 düzensiz göçmenin sınırdan geri itildikten sonra donarak ölmesi nedeniyle Yunanistan'ı protesto etti.

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen İHH, Özgür-Der, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, MAZLUMDER, AKMER, Davet, Muştu Gençlik ve Rahmet Yolu derneklerinin üyeleri, ellerinde dövizlerle düzensiz göçmenlerin ölüme itilmesini kınayan sloganlar attı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, modern çağda herkesin gözünün önünde insanların katledildiğini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tamamen yok edildiğini söyledi.

Avrupa'nın bu konuda kendisini sorguya açtığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şu anda Yunanistan bunu tek başına gerçekleştirmiyor. Avrupa'nın ortak kararı ve iradesi bu geri itmeleri ortaya koyuyor. İnsanların üzerindeki her şeyi gasbediyorlar ve bunları soğuğa mahkum ediyorlar. Yazın Akdeniz'de, kışın burada... İnsanlar üstleri başları tamamen soyulmuş, mal varlıkları alınmış olarak ölüme terk edildiler ve şu anda da bütün dünya buna sessiz kalıyor.

Ben buradan çağrıda bulunuyorum; Avrupa'daki insan hakları örgütlerine, Avrupa'daki bu konuda duyarlı olan herkese, eğer varsa Avrupa Parlamentosu içerisindeki diğer duyarlı milletvekillerine, bu konuda bir an önce harekete geçin ve bu insanlık suçunu işleyen bu zalimane tutuma bir dur deyin."

- "Bunun adı riyakarlıktan öte, vahşettir"

MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal da Akdeniz'in mülteci mezarlığı haline gelmesinin ardından insanların donarak ölmeye başladığını belirterek, Avrupa ve Yunanistan'daki insan hakları örgütlerini bu suçun durdurulması için harekete geçmeye çağırdı.

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay ise Yunanistan'ın mültecilere ve muhacirlere karşı uyguladığı barbarca politikaları protesto etmek üzere toplandıklarını anlattı.

Türkiye'de darbe girişiminde bulunan ve silahıyla kaçanlara Yunanistan'ın ev sahipliği yaptığını hatırlatan Alpay, "Onları Türkiye'ye iade etmiyor fakat buna karşı dört bir taraftan gelen mazlum insanlara işkenceyi, donarak ölümü reva görüyorsa, Ege Denizi'nde boğulmayı reva görüyorsa, bunun adı riyakarlıktan öte, vahşettir. Biz bu vahşeti, bu barbarlığı kabul etmiyoruz. Yunanistan hükümetini muhakkak surette bu çirkin politikaları terk etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Abdullah Demir, protestoya katılan dernekler adına ortak basın açıklamasını okudu.

Başkonsolosluk önüne, düzensiz göçmenlerin donarak ölmesini protesto eden dövizlerin bırakılmasının ardından gruptakiler dağıldı.