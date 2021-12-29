Ölüm saçan içki üretim yerlerine operasyon

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Edirne ve İstanbul'da 4 adrese baskın yaptı.

Adreslerde yapılan aramada 125 litre etil alkol, 105 litre etanol, aroma verici, 100 bilyeli kapak, 500 içki şişesi, alkol derecesini ölçmeye yarayan alkolmetre ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.