Ölüm saçan içki üretim yerine operasyon
Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 272 şişe sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 19.04.2022, 11:43 19.04.2022, 11:54
Tokat'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, bir araçta 272 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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